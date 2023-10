Balotelli vota Adriano: "E' il più forte con cui ho giocato"

Interessanti dichiarazioni da parte di Mario Balotelli alla domanda fatta in una live su Tik Tok: "Qual è il giocatore più forte con cui ti sei allenato?". Questa la risposta dell'attaccante dell'Adana: "Ho giocato con tantissimi giocatori, alcuni dei fenomeni. Non lo so, ora mi viene in mente Adriano, era più devastante rispetto a Ibra, lo dico senza problemi il brasiliano quando stava bene era un animale".