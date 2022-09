Barça, Pedri racconta Kessie: "Un animale. Nei contrasti gli altri volano a 3 metri di distanza"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nel corso della sua intervista a Sport, il talento del Barcellona Pedri ha parlato anche dei tanti nuovi acquisti blaugrana, soffermandosi in particolar modo sull'ex Milan Franck Kessie: "È un animale, una locura in campo. Quando si scontra, la gente viene lanciata a tre metri di distanza. In allenamento preferisco non stargli vicino".