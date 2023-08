Barcellona, Dest in uscita: su di lui il Porto e diverse squadre in MLS

Dopo il prestito negativo al Milan, Sergino Dest ha fatto ritorno al Barcellona, dove è stato messo alla prova dal tecnico Xavi che ha poi deciso di inserire nella lista trasferimenti il difensore americano. Come scrive Sport, sono principalmente due le opzioni a disposizione del difensore, che dopo essere stato cercato in Premier League non ha ricevuto offerte concrete.

Dest, che il Barcellona valuta dieci milioni di euro, è cercato in Portogallo dal Porto e ha su di sé diverse squadre in MLS, che sarebbero pronte a riportarlo negli States con un ricco contratto.