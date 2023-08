Barcellona, Dest non trova spazio: ipotesi rescissione non è da escludere

vedi letture

Incredibile la parabola che sta vivendo Sergino Dest, arrivato al Barcellona come promessa del calcio mondiale non è riuscito ad ambientarsi nel mondo blaugrana e neanche il prestito al Milan dello scorso anno lo ha aiutato a fare il salto di qualità. Rientrato alla base per questa preseason, Dest non trova spazio e non riesce a entrare negli schemi di Xavi. Il problema, come riporta Goal Italia, è che non arrivano offerte alla dirigenza spagnola per il terzino americano. Per questo motivo si potrebbe materializzare (clamorosamente) l'ipotesi rescissione del contratto.