Barcellona, Kessie in uscita. Sull'ex-Milan ci sono anche tre big di Premier

Il futuro di Franck Kessie è sicuramente lontano dal Barcellona e secondo quanto riportato da Mundo Deportivo l'ivoriano piace non solo in Italia, ma anche in Inghilterra dove ben tre squadre appartenenti alle "big six" considerano il suo profilo ideale per rinforzare il centrocampo: si tratta del Tottenham, anche se la situazione allenatore rischia di lasciare il club londinese indietro; del Chelsea nel caso non si trovasse l'accordo per il rinnovo di Kante e del Manchester United.