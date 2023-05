Barcellona, Kessie via in estate? L'ivoriano beccato in aeroporto: va a Parigi

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Xavi ha concesso alla sua squadra alcuni giorni di riposo e Franck Kessie ha pensato di approfittarne per fare un salto a Parigi. Il centrocampista ivoriano è stato pizzicato da El Chiringuito in aeroporto, poco prima di prendere un jet privato per raggiungere la capitale francese; un viaggio che in Spagna giudicano sospetto, visto che l'ex centrocampista rossonero è uno dei possibili sacrificati in estate per far posto agli obiettivi di mercato. Incalzato dalle domande dei giornalisti sul suo futuro, Kessie ha preferito non rispondere.