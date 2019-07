Barcellona, Patrick Kluivert sarà il nuovo responsabile della cantera

Nuova avventura professionale in arrivo per Patrick Kluivert dopo l'addio alla panchina del Camerun (come collaboratore di Seedorf). Secondo il Mundo Deportivo l'ex attaccante olandese sarà annunciato nella giornata di domani come nuovo responsabile della cantera del Barcellona. In particolare Kluivert si occuperà della gestione di tutte le squadre giovanili dei blaugrana.