Bari scatenato sul mercato: contatti anche con l'ex rossonero Birsa

Romulo e non solo. Il Bari continua a guardare fra gli svincolati per trovare rinforzi per il neo tecnico Massimo Carrera in vista del finale della stagione e soprattutto dei play off. Secondo quanto riferito da Tuttoc.com il club pugliese avrebbe allacciato dei contatti con Valter Birsa, ex di Milan, ChievoVerona e Cagliari, mettendo sul piatto un contratto fino al 2022.