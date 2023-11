Begovic parla del Milan: "Nessun ricordo negativo: da lì il Milan è migliorato"

Asmir Begovic, portiere del QPR ed ex portiere del Milan per pochi mesi nella seconda parte della stagione 2019/2020, quella caratterizzata dal lockdown, è stato intervistato dal sito web Numero Diez ed è tornato sulla sua esperienza in rossonero. Queste le sue parole: "A essere sinceri, non trovo alcun aspetto negativo dal mio trascorso con la maglia del Milan. Si tratta di uno dei club più grandi e blasonati della storia del gioco del calcio, e ho apprezzato ogni minuto in rossonero.

Eravamo in un periodo specifico della storia del club in cui un organico giovane aveva bisogno di una dose di esperienza, e alcuni fra noi erano lì per guidare quella squadra in questo senso. Ovviamente, tutti vorrebbero giocare il più possibile, ma io considero il successo della squadra e del club come priorità, e sono molto felice di aver fatto la mia parte in questo ruolo. Da quel momento in poi, il Milan è migliorato molto, ma io credo che la nostra squadra fosse un primo passo verso questo miglioramento vissuto".