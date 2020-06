Intervenuto ieri sera a TeleLombardia, Silvio Berlusconi, ex presidente rossonero, ha parlato così della possibile sfida tra Milan e Monza nella Serie A 2021-2022: "Magari non indosserò nessuna sciarpa (ride, ndr). Il mio cuore batte al 50% per il Milan e al 50% per il Monza. Penso che sarà così anche per Milan-Monza. Ma adesso dobbiamo pensare alla Serie B".