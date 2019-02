Berlusconi: "Non mi manca il Milan, ora ho il Monza"

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, ha rilasciato queste parole ai microfoni di La7: "Non mi mancano né le cene eleganti né il Milan. Le cene era solo cose simpatiche, su cui hanno portato avanti cose contro di me non vere. Per quanto riguarda il calcio, ora ho preso il Monza e con Galliani vogliamo costruire una squadra modello, composta da giovani italiani, da ragazzi ben pettinati senza barba, senza tatuaggi e senza orecchini. Se fanno fallo devono chiedere scusa all'avversario e devono avere massimo rispetto per l'arbitro. Quando firmano gli autografi, devono scrivere in modo chiaro il loro nome e cognome. La nostra maggiore preoccupazione non è andare in Serie B o in Serie A, ma costruire una squadra che sia da esempio".