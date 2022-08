Bet: "Milan, bis scudetto possibile. Il punto di forza sarà ancora Leao"

MilanNews.it

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Aldo Bet, ex difensore rossonero, ha rilasciato queste parole sul Milan: "La squadra ad eccezione di Kessie è rimasta praticamente intatta e questo è un vantaggio per i giocatori e per Pioli. Bissare il successo della stagione passata è possibile, anche se sono un po’ preoccupato proprio per la mancanza di Kessie, che era importantissimo sia in fase difensiva che in costruzione. Però sono arrivati De Ketelaere, Adli, Origi. Il punto di forza sarà ancora Leao, che è eccezionale e prima o poi mostrerà tutto il suo talento. Ha già fatto vedere qualcosa nei mesi scorsi, ma può fare di più: quando ingrana lui, ingrana la squadra. Noi della prima stella avevamo fatto un campionato bellissimo e punti di contatto con questa squadra di giovani, però già affermati, non ne vedo, adesso si gioca un calcio completamente diverso. Mi auguro però che arrivi presto la seconda stella. Avversaria da temere? Io dico ancora Juve, le amichevoli secondo me dicono poco".