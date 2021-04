Blomqvist esalta Ibra: "E' fantastico e determinante per il Milan"

Intervistato da Tuttosport, l'ex rossonero Jesper Blomqvist ha rilasciato queste parole su Ibrahimovic "Zlatan potrà non giocare tutte le partite e correre come i giovani, ma segna ogni qual volta scende in campo. È fantastico e determinante per il Milan. Un professionista esemplare. Spero possa arrivare in forma all’Europeo. E credo che l’infortunio di qualche anno fa gli sia paradossalmente servito per capire quanto ami il calcio, la sua passione: una spinta ulteriore per tornare e stupire tutti".