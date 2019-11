Boateng appoggia Balotelli: "Combattiamo tutti insieme contro il razzismo"

Kevin Prince Boateng, attaccante della Fiorentina ed ex Milan, ha pubblicato un video su Twitter. Il giocatore ghanese si schiera apertamente con Mario Balotelli, vittima di cori razzisti nel corso di Verona-Brescia. Il filmato pubblicato da Boateng fa riferimento ad un episodio simile capitatogli nel suo periodo rossonero, precisamente in un'amichevole contro la Pro Patria. Il trentaduenne ha commentato così la vicenda: "Dopo 6 anni non è cambiato niente ma non molliamo! Combattiamo tutti insieme contro il razzismo".

6 years later NOTHING has changed but we don’t give up! Let’s keep fighting ALL TOGHETER against racism! #NOTORACISM #prince10 #handmade pic.twitter.com/fXil7X2U3f