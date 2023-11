Boateng: "Io in Arabia? Sarei andato subito senza pensarci"

Questo il commento di Kevin Prince Boateng, che in una diretta su TV Play ha parlato così del calcio arabo, sempre più in voga in questo periodo: "Non prendiamoci in giro, chiunque andrebbe lì a giocare per soldi, ti sistemi per tutta la vita. Credo che l'80% dei giocatori siano in Arabia solo per una questione economica e non per il calcio o progetti. Io? Se mi avessero chiamato sarei andato subito, senza pensarci troppo".