Boateng: "Portare il Monza in Serie A mi gasa come uno scudetto col Milan"

In merito alla maglia numero 10 del Milan indossata in passato e il suo sbarco al Monza, Kevin-Prince Boateng ha dichiarato a Repubblica: "Era il momento giusto per indossarla, stavo volando. Ma sì, quella maglia pesa, e anche se te lo dicono non ci credi. Chi mi ha convinto ad accettare il Monza? Non ci ho pensato un secondo. Galliani e Berlusconi mi portarono dieci anni fa dal Portsmouth alla squadra più forte del mondo. Nella vita devi anche ripagare, non è tutto regalato: m’hanno chiesto una mano, ho detto sì. E portare il Monza in A mi gasa come uno scudetto col Milan".