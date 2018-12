Bojan Krkic ricorda: "Roma, troppa pressione. Aspettavano il nuovo Messi"

L'attaccante Bojan Krkic, ex Roma e Milan attualmente in forza allo Stoke City in Inghilterra, ha rilasciato un'intervista alla BBC in cui si è soffermato anche sulla sua esperienza sfortunata in giallorosso. Queste le sue parole: "Mi ricordo di una partita persa fuori casa (contro l’Atalanta per 4-1, ndr), e dei tifosi che ci aspettavano davanti al pullman. Ci dissero: 'Questa l’avete persa, va bene, ma la prossima settimana c’è il derby: quello non dovete sbagliarlo'. Ecco, ci sono dei giocatori che subiscono questa pressione, altri invece no: io posso solamente dire che in Premier League tutto questo non esiste e che qui mi diverto giocando a pallone. Sono sbarcato a Roma con troppe aspettative. Mi chiamavano il nuovo Messi, ma Lionel segnava tre gol a partita, è un fuoriclasse. Se giocavo bene non era abbastanza, dovevo sempre essere il migliore, la stella della partita. Dovevo essere Messi. Questo sicuramente non ha aiutato la mia crescita calcistica", riporta Vocegiallorossa.it.