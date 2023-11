Bojan racconta: "Ibra mi ha aiutato tantissimo. Il suo cuore è molto più grande del suo fisico"

Bojan Krkic, ex giocatore, tra le altre, di Barcellona e Milan, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic alla Gazzetta dello Sport: "Se Ibra vi sembra un gigante fisicamente, il suo cuore è molto più grande del suo fisico. Ve l’assicuro. Ricordo che era arrivato al Barça da poco. Eravamo nello spogliatoio, lontani. Mi chiamò e io mentre mi avvicinavo lo vedevo sempre più grande.

Mi fece sedere accanto a lui e mi disse: “Tu non ti preoccupare. Finché ci sono qua io ti proteggerò”. E lo diceva sul serio. Mi ha aiutato tantissimo. Ibra è un personaggio mediatico enorme e uno dei migliori attaccanti della storia del calcio, ma è anche una persona di una sensibilità fuori dal comune che in quello spogliatoio in quella stagione al Barça ha dato tantissimo".