Bojan solidale con Ansu Fati: "Ci trattano come un prodotto"

Bojan Krkic sembrava essere un predestinato, ma la sua carriera non ha avuto l'evoluzione sperata. L'ex giocatore di Roma, Milan e Barcellona aveva battuto tutti i record delle giovanili blaugrana prima di scontrarsi con la dura realtà del calcio dei grandi. Una realtà che sta travolgendo anche un altro grande talento, Ansu Fati: "Ho vissuto in prima persona quello che gli sta succedendo. C'è un'enorme differenza di trattamento tra la fiducia che si genera all'inizio, quando tutto va bene, e quando le cose vanno male a causa di un infortunio o per qualsiasi altro motivo.