Bologna, Calabria: "Mi sembra di stare qui da tanto tempo. Voglio fare del mio meglio per la squadra"

Davide Calabria, ex capitano del Milan oggi nuovo rinforzo del Bologna nell'ultima finestra di mercato, ha parlato così ai microfoni di Lega Serie A. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"È un'avventura nuova per me, la sto vivendo con spensieratezza e, come facevo anche prima, voglio fare del mio meglio. Sono positivo. A Bologna mi sono trovato subito bene, soprattuto con i compagni che sono stati bravissimi a non farmi pesare questo cambio. Mi sembra di stare qui da tanto tempo. Tommy (Pobega, ndr)? Mi ha dato una mano ancor prima che arrivassi qui. Mi ha spiegato un pò la situazione e mi saprà dare una mano, sono sicuro, anche in futuro".