Bologna, Inzaghi in bilico: ex rossonero Mihajlovic in pole

Filippo Inzaghi si gioca il Bologna. La dirigenza felsinea ha ribadito di aver fiducia nel tecnico, che però contro la Sampdoria dovrà ottenere un risultato per restare in sella. In alternativa, scrive Tuttosport, fioccano i nomi dei possibili sostituti: al primo posto ci sarebbe Sinisa Mihajlovic, ma circolano anche le ipotesi che portano a Prandelli, Delneri, De Biasi. A libro paga c'è sempre Roberto Donadoni