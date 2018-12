Bologna, Inzaghi si gioca tutto a Empoli. Donadoni può tornare

Come riporta La Repubblica, un nuovo passo falso potrebbe costare la panchina a Filippo Inzaghi. Il Bologna starebbe già sondando il terreno in cerca del sostituto: favorito è Roberto Donadoni, ma ci sono anche Gigi Delneri e Francesco Guidolin. Futuro in bilico per SuperPippo: dalla società fanno sapere di essere tutti con lui, ma la trasferta di Empoli può essere decisiva.