Bologna, Mihajlovic in pressing su Ibrahimovic per gennaio

Due ex milanisti potrebbero presto incontrarsi, Sinisa Mihajlovic vuole portare a Bologna Zlatan Ibrahimovic per la seconda parte di stagione. Come riporta il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il tecnico serbo già da un po' ha dato il via al pressing sul centravanti svedese che da fine anno sarà libero da vincoli contrattuali. Non si tratta di un'opera di convincimento semplice, perché Zlatan vorrebbe rientrare in Italia in un club in corsa per lo Scudetto (apertura totale al Napoli, ndr). Ma il Bologna è una possibilità, soprattutto grazie all'opera di convincimento che sta portando avanti il suo allenatore.