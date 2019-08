Bologna, stasera Mihajlovic sarà in panchina contro il Verona

"Mister Sinisa Mihajlovic ha raggiunto la squadra in albergo e stasera sarà regolarmente in panchina". Dopo le indiscrezioni del tardo pomeriggio, adesso è arrivata anche l'ufficialità via Twitter del Bologna: stasera, nella gara valida per la prima giornata di campionato sul campo dell'Hellas Verona, i rossoblù saranno dunque guidati a sorpresa dal loro allenatore. Un colpo di scena clamoroso, visto che Mihajlovic è reduce da ben 40 giorni di ospedale per la prima parte di cure contro la leucemia.