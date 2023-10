Bologna, Thiago Motta: "Saelemaekers ci tiene tanto e vuole fare la differenza"

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, ha parlato anche di Alexis Saelemaekers, esterno arrivato in estate dal Milan, rispondendo alla domanda che gli è stata posta sul fatto che a volte possa sembrare troppo frenetico: "Hai parlato con lui? (ride ndr). Si è inserito nel gruppo in una maniera fantastica, ci tiene tanto e vuole dimostrare, vuole fare la differenza in ogni azione del gioco ma delle volte non è il caso, delle volte deve giocare come sa lui, deve stare tranquillo e sono convinto che tutto si sistemerà nel modo giusto con una sua bella giocata ma utile anche per tutta la squadra.

Non ho nessun dubbio che arriverà a questo equilibrio per giocare meglio lui e tutta la squadra".