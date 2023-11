Bonaventura: "Al Milan sono stato bene. Se non sono riuscito a esprimermi come sto facendo adesso è anche un po' colpa mia"

Giacomo Bonaventura, ex giocatore del Milan ora alla Fiorentina, ha commentato così ai microfoni della Rai il suo passato in rossonero: "Quando si gode della fiducia di tutti è più facile. Anche al Milan però ho sempre giocato titolare, a parte quando ho avuto qualche problema fisico. Anche lì sono stato bene, poi se non sono riuscito a esprimermi come sto facendo adesso è anche un po' colpa mia. Sono maturato un po' più tardi ma ora sto bene, sento la fiducia di tutti" riporta tuttomercatoweb.com.