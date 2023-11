Bonaventura: "Il Milan dei cinesi? Ci furono tanti cambiamenti. Quando non c'è stabilità è tutto più difficile"

vedi letture

Intervistato dalla Rai, l'ex rossonero Giacomo Bonaventura, che attualmente gioca nella Fiorentina, ha dichiarato sui Milan dei cinesi come riporta tuttomercatoweb.com: "Se mi fece arrabbiare la scelta di non darmi la fascia da capitano a favore di Bonucci? Ci furono tanti cambiamenti e quando non c'è una stabilità come oggi alla Fiorentina è difficile esprimersi. Ci furono tanti cambiamenti e non fu facile. Quando una società si stabilizza con una proprietà, un allenatore e un gruppo di calciatori è tutto più facile".