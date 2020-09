Bonaventura: “Non ci sono rimasto male per il mancato rinnovo con il Milan. Ibra mi ha trasmesso la voglia di vincere”

L'ex centrocampista del Milan, ora alla Fiorentina, Jack Bonaventura, ha parlato poco fa durante la conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue parole: "L'addio al Milan e se speravo nel rinnovo? Non ci sono rimasto male. Già dal primo gennaio sapevo che non sarei rimasto. Ho cercato di finire la stagione nel migliore dei modi ma sapevo che sarei andato via. L'immagine di me in ginocchio a San Siro? Sono rimasto lì perché ci tenevo a stare un attimo da solo dopo tanti anni a San Siro. E' stato un momento in cui ho provato gratitudine per ciò che sono riuscito a fare lì. Cosa mi ha trasmesso Ibrahimovic e cosa può trasmettere Ribery? In comune penso che abbiano la voglia di vincere, di allenarsi seriamente, con intensità. Questa è la mentalità che li accomuna e quella che li ha resi grandissimi giocatori. Queste sono cose che ho imparato da Ibra, ma si vede che anche Franck è così. In passato ero già stato vicino alla Fiorentina? Qualche anno fa c'era stato qualcosa, a Firenze c'era Pradè e io ero all'Atalanta. Alla fine sono andato al Milan, ma ci siamo incontrati adesso".