Bonetti: "Ibra manca tanto al Milan. Giroud è forte, ma ha caratteristiche diverse"

© foto di www.imagephotoagency.it

Chiacchierata a Tuttomercatoweb.com con Dario Bonetti, ex difensore di Milan e Roma tra le altre. Si parte dall'analisi di Napoli-Milan: "E' una grande opportunità per entrambe, il Milan sorprende perché è lì da 2 anni e nessuno si aspettava all'inizio che fosse lì. Ha qualità, entusiasmo, è imprevedibile. Sarà da giocare, ma essendo in casa il Napoli è favorito".

Il Milan fa i conti con il problema del gol...

"Ibra ha una certa età ma manca tanto. La scalata è iniziata con lui, ha grande importanza per tutta la squadra. Giroud è forte ma ha caratteristiche diverse: Ibra infonde fiducia e aiuta la squadra a salire ed è anche assist-man. Giroud in ogni caso è un gran giocatore"