Bonucci, no secco dalla Fiorentina: "Non siamo interessati"

(ANSA) - FIRENZE, 13 AGO - ''La Fiorentina non è interessata a Leonardo Bonucci''. La smentita arriva direttamente dal club viola per zittire le voci alimentate da una foto postata via Twitter da un quotidiano in cui il difensore in uscita dalla Juventus è stato immortalato in un ristorante di Forte dei Marmi dove oggi era presente anche il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, a pranzo con la famiglia. (ANSA).