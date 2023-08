Bonucci saluta l'Italia e sceglie la Champions: è a un passo dall'Union Berlin

(ANSA) - TORINO, 31 AGO - Leonardo Bonucci è sempre più vicino all'addio alla Juventus. L'ormai ex difensore bianconero, fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri e della società, è ad un passo dall'approdo in Germania. Il classe 1987 dovrebbe volare oggi stesso a Berlino per poi sottoporsi alle visite mediche con l'Union, squadra della capitale tedesca. Per Bonucci si tratterà della prima esperienza all'estero della sua carriera. (ANSA).