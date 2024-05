Bonucci si ritira, oggi l'ultima gara in carriera con la maglia del Fenerbahce

L'ex capitano del Milan, della Juventus e della Nazionale italiana Leaonardo Bonucci si ritira. Oggi in forze alla nota compagine turca del Fenerbahce, club nel quale milita fra le altre cose anche Rade Krunic, ex conoscenza rossonera, il difensore italiano appenderà gli scarpini al chiodo al termine della partita di campionato contro l'Istanbulspor.

Ad annunciare questa decisione è stata la squadra di Istanbul in un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali ufficiali: "Il difensore italiano Leonardo Bonucci, che si è unito alla nostra squadra di calcio durante il periodo di mercato dell'intervallo, concluderà la sua carriera calcistica attiva. Bonucci, che ha incontrato il nostro allenatore İsmail Kartal e i nostri giocatori prima dell'ultimo allenamento (ieri, ndr) presso le nostre strutture del Fenerbahçe Can Bartu per la partita contro l'İstanbulspor, è stata consegnata una maglia del Fenerbahçe autografata da tutta la squadra".

Bonucci ha rilasciato anche alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “È stato un piacere per me far parte di questa meravigliosa famiglia. Ho cercato di mostrare il mio meglio dentro e fuori dal campo, ma soprattutto domani combatteremo la nostra ultima battaglia. Voglio finire la mia carriera con una coppa e domani abbiamo la possibilità di diventare campioni. Vi ringrazio tutti".