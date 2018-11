Bonucci torna sui fischi di San Siro: "Frase che potevo evitare, ma sbagliato farlo mentre gioco con la Nazionale"

Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa a Genk alla vigilia di Italia-Stati Uniti tornando sulla questione dei fischi ricevuti a San Siro durante la partita contro il Portogallo: "Quello che è successo sabato potevo evitarlo, ma sono rimasto infastidito. Quando si gioca con la maglia della Nazionale gli interessi e le questioni dei club vanno messe da parte, è come se non aiutassi un compagno solo perché gioca con un club diverso dal mio. Non mi sono mai fatto trasportare da certe cose, non è stato però bello riceverli mentre stai difendendo la maglia della tua Nazionale. Adesso voltiamo pagina, ringrazio coloro che mi hanno applaudito e tifato".