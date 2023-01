Borini frena il suo ritorno in Italia: il Karagumruk ora vuole tenerlo

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sembrava praticamente fatta, invece c'è da registrare una frenata nell'operazione che potrebbe riportare Fabio Borini in Italia, all'Hellas Verona, dove ha già giocato tre anni fa. Secondo La Gazzetta dello Sport l'attaccante del Fatih Karagumruk potrebbe rimanere in Turchia, dal momento che il suo club starebbe cambiando idea in seguito ad alcune prestazioni super dell'ex Milan. E adesso vorrebbe tenerlo. L'affare resta aperto, ma l'Hellas dovrà convincere il Karagumruk a cedere il giocatore già a gennaio.