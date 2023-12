Borriello: "Ho giocato al Milan nel periodo migliore. Berlusconi ha diretto un club unico"

Ai microfoni di Radio serie A è intervenuto Marco Borriello per parlare di diverse questioni di attualità del calcio italiano e non solo. Queste le sue parole sulla sua carriera:

Cosa pensa di Milan, Juventus e Roma, le tre big in cui ha giocato?

"Ho giocato al Milan nel periodo migliore, nell’arco delle tre finali di Champions. Berlusconi ha diretto un club unico, composto da un gruppo meraviglioso in un ambiente altrettanto bello. All’epoca era Presidente e Consiglio e quindi riusciva a seguire poco la squadra durante gli allenamenti, però quando eravamo in albergo veniva sempre a trovarci e per ognuno di noi aveva un aneddoto.

La Juve fu un'altra esperienza stupenda: Conte mi scelse a gennaio per entrate nella rosa e quell’anno vincemmo lo scudetto: dal quell’anno partì la cavalcata della Juve che la portò a vincere per tanti anni. Conte è un uomo molto determinato e coerente; post partita facevamo sempre match analysis riguardando insieme la partita: rivedendosi si migliora tanto. Un aneddoto che ricordo è quello della gara contro il Cesena che venne rinviata e la rigiocammo il 25 Aprile; io ero un po’ in difficoltà in quel momento e i tifosi della Juve non mi volevano, avvertivo che l’ambiente non era a mio favore; quella mattina Conte si avvicinò e mi disse che vedeva il mio impegno in allenamento, di continuare così che il gol sarebbe arrivato ed effettivamente fu così: in quella partita entrai nella ripresa e segnai il gol che sbloccò la partita.

A Roma ho iniziato in modo meraviglioso per i primi 6 mesi, e segnai anche molti gol; poi cambiò allenatore e presidenza e in quel momento trovai poco spazio. L’Olimpico di Roma penso sia uno degli stadi più emozionati da vivere e da vedere, quando si tinge di giallorosso lo reputo uno dei più belli d’Europa. De Rossi mi scrisse un messaggio appena firmai “andiamo a vincere”; con lui avevo già un rapporto bello grazie alla Nazionale minore".