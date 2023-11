Brahim Diaz a Sky: "Sono contento per il gol. Il Milan? Mi mancano tutti, li guardo e sono un tifoso in più"

Brahim Diaz è stato intervistato da Sky nel post partita di Real Madri -Braga, partita in cui è tornato al gol in Champions. Ecco le sue parole.

Sulla sua prestazione: "Il gol vale tanto, per me e per la squadra, ora abbiamo raggiunto l'obiettivo di passare il turno".

Sull'esperienza al Real: "Io sono contento qua, voglio dimostrare quello che so fare aiutando la squadra. È stata una notte fantastica. E anche ieri lo è stato per la mia altra squadra, il Milan".

Sul Milan: "Mi mancano tanto, qui mi hanno aiutato tutti e sono contento, ma guardo sempre lì e sono un tifoso in più".

Su Ancelotti: "Mi ha sempre detto di stare pronto, che lui ha fiducia in me. Quando il Milan vince parliamo di loro insieme".