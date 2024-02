Brahim Diaz è sempre più importante a Madrid: in gol nel derby contro l'Atletico

Brahim Diaz sta conquistando il Real Madrid, con l'ex trequartista del Milan che è tornato alla base questa estate ed è, in questo momento, uno dei giocatori più in forma dei blancos in questo ultimo periodo. Nel derby spagnolo contro l'Atetico, terminato 1-1 è da registrare la quarta rete in campionato dell’ex Milan (tutti segnati al Bernabeu) che neanche doveva giocare e l’ha scoperto all’ultimo minuto.

La rete nasce da un lancio di Kroos, respinto dalla difesa sui piedi di Brahim, bravo a triangolare con Vazquez per poi battere Oblak da pochi passi.