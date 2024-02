Brahim Diaz non scorda il Milan: "3 anni magnifici. Parlo più con Theo che con la mia ragazza"

Brahim Díaz, jolly offensivo del Real Madrid, autore del gol vincente contro il Lipsia questa sera, ha parlato ai microfoni di Sky: "Sto bene, non è niente di grave al polpaccio. È stata una grande serata, grande gol. Sono contento di aiutare la squadra, la rete è stata importante. L'esultanza è per Jude Bellingham, ora è infortunato e so quanto ci tiene a giocare queste gare. Il mio miglior momento della carriera? Sì sto bene, ma stavo bene anche al Milan. Ringrazio i rossoneri, sono stati 3 anni magnifici al Milan".

Theo Hernandez?

"Parlo più con lui che con la mia ragazza. Seguo sempre il Milan e lo seguirò sempre anche in futuro".

La Nazionale?

"Io voglio giocare bene con il Real Madrid, aiutare la squadra in campo. Se poi arriverà la chiamata con la Spagna, sarà pronto".