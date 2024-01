Brahim Diaz panchinaro di lusso. L'ex Milan ha una media gol/assist più alta di Bellingham

Panchinaro di lusso, con numeri da fuoriclasse. Brahim Diaz ha dimostrato ancora una volta che il Real Madrid ha fatto bene a riportarlo a casa dopo i tre anni di prestito al Milan, dove il classe 1999 è cresciuto molto. Ancelotti ringrazia e si gode un nuovo protagonista, decisivo con il suo ingresso in campo nella sfida di Supercoppa contro l'Atletico Madrid disputata ieri in Arabia Saudita.

Le statistiche stagionali di Diaz sono davvero impressionanti: è l'unico giocatore ad aver segnato in un tutte le competizioni e supera anche Jude Bellingham in termini di efficienza. Nessuno ha una media così alta in termini di gol e assist per minuti giocati: Bellingham firma una giocata decisiva ogni 92,4 minuti (17 gol e 5 assist in 2.032'), Rodrygo ogni 122,7 (11 e 6 in 2.086'), Joselu ogni 93,6 (9 e 4 in 1.217') e Vinicius ogni 114 (6 e 4 in 1.140'), mentre Brahim ha una media di una giocata decisiva ogni 91,6 minuti (sei gol e tre assist).

L'ex rossonero ha parlato a MovistarTV al termine della partita: "Sono molto felice per la vittoria. Questo è il Real Madrid, abbiamo lottato fino alla fine e ancora una volta abbiamo dimostrato di essere una squadra unica".