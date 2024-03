Brahim Diaz: "Quando sono arrivato al Milan ero un ragazzino che voleva affermarsi e in quel momento le cose non andarono come dovevano per diversi motivi"

Brahim Diaz è l'uomo del momento in Spagna, oltre che uomo copertina della nota rivista Esquire. L'ex trequartista del Milan, oggi in forze al Real Madrid, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai taccuini dei colleghi del periodico, con i quali ha parlato anche dei suoi trascorsi in rossoneri. Queste le sue dichiarazioni.

Il rientro dal prestito dal Milan: “Non immaginavo nulla, sinceramente. Al Milan mi sono trovato molto bene, abbiamo fatto grandi cose e la verità è che sono molto grato alla società, lo dico sempre. Per quanto riguarda il Real Madrid, non avevo aspettative perché alla fine è il miglior club del mondo e devi dare il massimo giorno dopo giorno. Non so se mi sto superando o meno, ma la verità è che finora è stata una stagione molto buona da parte di tutti e dobbiamo continuare così. Dobbiamo segnare, fare assist, vincere titoli, che alla fine è la cosa più importante in questo grande club”.

Differenze tra il Brahim del passato e quello rientrato dal Milan: “Sono due momenti diversi. All'epoca ero giovane e, anche se ovviamente venivo da un grande club come il Manchester City, ma avevo meno esperienza, ero un ragazzino che voleva affermarsi e in quel momento le cose non andarono come dovevano per diversi motivi. Ma alla fine tutto il lavoro ripaga ed è quello che è successo a me. Sono tornato al Real Madrid più maturo, con più esperienza, ma con la stessa voglia di vincere".