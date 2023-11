Brahim Diaz torna al gol in Champions: l'ultimo lo aveva segnato con la maglia del Milan

Brahim Diaz ha segnato ieri il gol del momentaneo 1-0 del Real Madrid sul Braga. L'ex Milan è al secondo gol da quando è tornato in Spagna al termine del lungo prestito in rossonero, il primo in questa Champions League. L'ultimo nella competizione risaliva a Milan-Tottenham 1-0 del Febbraio 2023.