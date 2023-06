Braida e la trattativa per Sheva: "Gli ho portato a Kiev la maglia del Milan e gli ho detto che da noi avrebbe vinto il Pallone d'Oro"

MilanNews.it

Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha ricordato così alla Gazzetta dello Sport l'acquisto di Andriy Shevchenko: "Lo abbiamo preso per 24 milioni, se n’è andato per 50. E nessuno avrebbe voluto che se ne andasse. Io glielo avevo detto: ricordati che qui sei amato, altrove dovrai farti amare. Quando andai a Kiev per convincerlo a scegliere il Milan ero con Rezo (Chokhonelidze, per anni collaboratore, n.d.r.) che traduceva. Gli ho portato la maglia e gli ho detto: 'Andriy, vieni da noi e vincerai il Pallone d’Oro'. Ho tirato a indovinare ma ci ho preso".