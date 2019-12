Braida: "Ibra è un campione, non c'è da dire altro"

Ibrahimovic torna al Milan. Il rilancio dei rossoneri passa anche attraverso il ritorno dello svedese, più che mai desideroso di dimostrare di essere ancora determinante. "Ibra è un campione, non c'è da dire altro", dice a TMW Ariedo Braida, il dirigente che ebbe modo di averlo al Milan dal 2010 al 2012. "Quel che saprà fare lo vedremo, non sono un mago. Sulle sue doti non si discute. E' chiaro che gli anni passano per tutti però resta un giocatore fuori dal normale. E' uno super che fa cambiare gli equilibri della squadra. Può essere ancora importante, però ripeto non prevedo il futuro".

Sul suo futuro invece che novità ci sono?

"Al momento nulla. Mi chiamano tutti per avere informazioni, ho il telefono che squilla in continuazione ma ad ora non c'è davvero niente".