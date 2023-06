Braida racconta: "Weah si tagliò lo stipendio per venire al Milan"

MilanNews.it

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport per ricordare Silvio Berlusconi, scomparso lunedì, Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha rilasciato queste parole sull'acquisto di George Weah dal PSG: "Galliani ed io eravamo a Cannes, l’accordo con il Psg non si trovava. Weah si tagliò lo stipendio per venire al Milan. Non lo avevo mai visto fare a nessun giocatore".