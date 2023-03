Braida su De Ketelaere: "Non è che se paghi tanto un calciatore è matematico che renda tanto..."

MilanNews.it

Intervistato da tuttomercatoweb.com, Ariedo Braida, ex dirigente rossonero ora alla Cremonese, ha parlato così di Charles De Ketelaere: "Non è che se paghi tanto un calciatore è matematico che renda tanto. Semplicemente non lo sai. Quando compri un giocatore lo conosci in parte, quando lo hai ogni giorno impari a conoscerlo. Vedi tutti i pregi che l'occhio umano non può vedere, ma anche tutti i difetti. A volte ci sono calciatori che sono bravi, hanno numericamente e matematicamente certe qualità che vengono espresse da quanti tiri fanno, quanti assist.