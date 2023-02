Brasile, Ancelotti è il favorito per l'incarico di Commissario Tecnico

Fonte: tuttomercatoweb.com

Secondo quanto riportato da O Globo in Brasile, la Federcalcio brasiliana sarebbe disposta ad attendere giugno per mettere sotto contratto Carlo Ancelotti, lasciando vacante il ruolo di ct della Nazionale fino a quel momento. Le trattative stanno andando avanti e secondo il quotidiano, a febbraio sarebbe stato fissato un incontro tra il presidente della Confederazione brasiliana Ednaldo Rodrigues e il presidente del Real Madrid Florentino Perez con l'intento di trovare una soluzione al contratto di Ancelotti in scadenza con i Blancos nel 2024.