Brasile, via libera per far scontare a Robinho la pena in Sud America

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Robinho, ex rossonero campione di Italia nel 2011 con il Milan, è stato condannato in Italia a 9 anni di reclusione per uno stupro di gruppo con un amico quando viveva nel capoluogo lombardo. L'Italia aveva chiesto al Brasile prima l'estradizione, negata, e poi la possibilità che Robinho scontasse la sua pena direttamente in Brasile, dove si trova oggi. Secondo il portale brasiliano Uol, la Procura Federale brasiliana avrebbe accordato questa soluzione e ha già fornito quattro possibili indirizzi dove potrebbe trovarsi l'ex attaccante del Milan.