Carrellata di mercato nelle pagine interne di Tuttosport, che fa in breve il punto su alcune trattative di mercato. La neopromossa Brescia intanto è molto attiva sul mercato: in panchina c'è l'intesa per proseguire con Corini, ma il colpo potrebbe essere il giapponese Keisuke Honda. Impossibile Balotelli, molto difficile Pinamonti (è in vantaggio la Sampdoria).