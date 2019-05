Brescia, pazza idea Honda

BresciaOggi fa oggi il punto sul mercato per quanto riguarda le rondinelle, pronte a ripartire in Serie A con una rosa all'altezza della situazione. E per l'occasione sarebbe di certo utile un giocatore come Perparim Hetemaj, classe 1986, in partenza dal Chievo. Ma se il jolly finlandese rappresenta un usato sicuro, fa sperare ben altro Keisuke Honda. Il giapponese di 32 anni, al Milan dal 2014 al 2017 (81 gettoni e 9 reti), è in scadenza di contratto con il Melbourne. "Cerco una nuova sfida", ha detto qualche giorno fa e la Leonessa sarebbe pronta ad offrirgliela. Conosce la Serie A, ha qualità: può rappresentare un affare, anche sul piano della visibilità internazionale.