Brocchi: “Dicevano fossi il cocchino di Berlusconi, questa bugia mi segue ancora"

L'ex centrocampista di Milan, Lazio e Fiorentina, Cristian Brocchi, ha rilasciato un'intervista a FanPage. Queste le sue parole più importanti: "Io sono partito dal Milan dopo il settore giovanile, poi sono andato in prima squadra solo per due mesi e mezzo. In quei due mesi e mezzo al Milan da tifoso milanista fui chiamato per allenare in prima squadra e sembrava che avessi fatto il lavaggio del cervello al presidente, che ero il cocchino.

Purtroppo questa cosa me la porterò sempre dietro ed è anche una cosa che in questo momento della mia vita condiziona anche il pensiero di molti dirigenti, presidenti o anche di qualche tifoso. Invece Berlusconi mi aveva scelto perché aveva visto le mie partite al Milan giovanile, aveva visto come allenavo".